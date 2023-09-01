В ОПУ готові до виборів в Україні: як їх можуть провести під час війни та що для цього треба

В Офісі президента України відповіли, чи готові вони до чергових президентських виборів, які повинні відбутися в березні 2024 року. В ОП кажуть, що вибори провести можливо, але для цього потрібно “дозакрити” небо.

Про це в ефірі єдиного телемарафону розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Президент абсолютно правий, він поставив конкретні питання: дивіться, ми ж хочемо в рамках демократичної процедури. В нас березень 2024-го року - це той місяць, коли треба проводити обов'язкові чергові вибори президента і безумовно ми готові до них в рамках демократичної процедури. Так, нам треба буде внести певні зміни в законодавство, якщо потрібно буде, але виникають правильні питання безпеки, реалізації виборчих прав громадян України... агітаційні права виникають, які треба теж буде забезпечити... Це коштує величезну суму грошей, які ми не можемо просто так взяти і відправити саме на виборчий процес, враховуючи, що в нас є певний дефіцит бюджету... і є пріоритетні завдання фінансування армії...”, - розповів Михайло Подоляк.

За його словами, є відкрите питання щодо влаштування безпечного голосування на територіях, які розташовані біля зон активних бойових дій.

“Як можуть безпечно проголосувати люди, які знаходяться безпосередньо у зоні бойових дій... Що будемо робити, якщо ракетні атаки Росія буде проводити там постійно... Чи можемо ми в рамках цього разраховувати на додаткові системи, наприклад, ПРО. На ті ж Patriot, які точно дозволять дозакрити небо і принаймі захистити цивільне населення, яке знаходиться у великих, середніх і маленьких містечках України. На ці практичні питання, які президент піднімав, на сьогодні ще не має відповіді. Але безумовно ми декларуємо, що дотримуємося демократичних процедур і... що якщо потрібно, ми готові, але для цього треба буде відповідні кроки зробити і нашим партнерам”, - додав Подоляк.

Нагадаємо, що Подоляк заявив, що росіяни можуть вдарити по школах ракетами та дронами.

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