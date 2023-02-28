В Орбана обурились через заяву заступника Кулеби про те, що "Угорщина підтримує знищення українців"

В Угорщині кажуть, що заява українського дипломата - це "провокація".

В МЗС Угорщини обурились через заяву заступника міністра закордонних справ України Євгена Перебийноса про те, що політика Орбана "підтримує знищення української нації".

Про це пише угорське інформаційне агентство MTI.

Речник міністерства закордонних справ Угорщини Мате Пачолай заявив, що заява українського дипломата мовляв була "провокацією", а Угорщина "не дозволить втягнути себе у війну".

"Ми не дозволимо нікому втягнути нас у війну, ми продовжуємо закликати до припинення вогню і мирних переговорів", - заявив Пачолай.

Зазначимо, що заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в інтерв'ю словацькому виданню SME розповів, що політика угорського прем'єра Орбана підтримує знищення Росією української нації, оскільки, якщо наша держава погодиться на "мир" з РФ, то загине ще більше українців.

"Розчаровує позиція, яку сьогодні займає Угорщина, що шлях до миру полягає в тому, щоб Україна припинила свій опір Росії. Ми всі знаємо, що в такому випадку станеться: Україна перестане існувати. Ми всі знаємо, що мета Путіна – окупувати всю Україну і знищити українську націю. Це означає, що Угорщина підтримує знищення української нації", – сказав Перебийніс.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив Євросоюз у затягуванні війни в Україні, а Німеччину в тому, що вона очолює "табір війни". Угорський прем’єр заявив, що має намір підтримувати відносини з Росією.

Також очільник МЗС Словаччини послав Орбана та всіх прихильників Путіна у напрямку російського корабля.

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