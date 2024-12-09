В Оріхові ворог атакував дроном вантажівку волонтерів: у ОВА розповіли про наслідки обстрілу

У Запорізькій області 9 грудня війська РФ ударили дроном по Оріхову, влучили у вантажівку благодійної організації.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Цинізм окупантів не знає меж: ворог ударив по волонтерах, які забезпечують гуманітарною допомогою прифронтові міста та села. В Оріхові ворожий дрон влучив у вантажівку, яка належить благодійній організації", - написав він.

За його словами, на щастя, люди не постраждали.

Нагадаємо, Упродовж тижня армія РФ здійснила понад 500 авіабомбових ударів, використала майже 500 дронів та випустила близько 20 ракет різних типів проти України.

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