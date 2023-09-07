В останньому бою знищили 15 військових ФСБ: Зеленський розсекретив ім'я розвідника, який воював у тилу окупантів

У серпні 2023 року група розвідника вступила у бій з ФСБ РФ.
Президент України Володимир Зеленський у День воєнної розвідки України розсекретив ім'я розвідника, який проникав у тил окупантів та на територію РФ. Це - підполковник Олег Бабій, якого було удостоєно звання Героя України посмертно.
Про це повідомили в Офісі президента.
Олег Бабій був підполковником, він від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ.
"Від березня 2022 року організовував і здійснював спеціальні заходи на тимчасово окупованих територіях України й на території противника. Успішне виконання завдань його групою допомогло дезорганізувати логістику окупантів, знищити його важливі об’єкти та елементи критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
У серпні 2023 року група підполковника Олега Бабія вступила у бій з військовими ФСБ, під час якого було знищено 15 російських окупантів. На жаль, український розвідник зазнав смертельного поранення та загинув.
7 вересня президент Зеленський передав орден "Золота Зірка" дружині підполковника Олега Бабія, якого було удостоєно звання Героя України посмертно.
Нагадаємо, Зеленський підвищив Буданова у званні до генерал-лейтенанта.
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