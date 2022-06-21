"В останню путь мама провела колисковою": у Львові попрощалися із захисником України, який загинув на фронті

"В останню путь мама провела колисковою": у Львові попрощалися із захисником України, який загинув на фронті

У Львові попрощались з українським захисником Артемом Демидом, який героїчно загинув у війні, яку розпочала РФ на чолі з диктатором Путіним.

Герой загинув на Донбасі під час мінометного обстрілу окупантів. Йому було лише 27 років.

Про прощання із захисником повідомив мер Львова Андрій Садовий, який був присутній на церемонії.

Прощання відбулось у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла. Під час служби матір захисника заспівала останню колискову.

Своєю чергою, Садовий наголосив, що пам'ять про Артема буде вічною.

"Львів прощається з Героєм Артемієм Димидом. Такі люди тримають над нами небо. Молоді, але настільки величні. Артемій буде жити вічно у спогадах і усмішках друзів та рідних. Не забудемо", – написав мер міста.

Садовий також повідомив, що Український католицький університет створює фонд, коштом якого буде оплачуватись навчання студентів-істориків. Стипендію надаватимуть пластунам, які вступатимуть на бакалаврські та магістерські програми УКУ.

У Пласті Львова розповіли, що Артем приєднався до організації ще у 7 років. Усе життя він був відданий ідеалам, які сповідують члени цієї організації.

Нагадаємо, у Полтавській області поховали 21-річного воїна, якого росіяни вбили у перші дні повномасштабного нападу.

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