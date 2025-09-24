ТСН у соціальних мережах

В ОСУВ «Дніпро» назвали дії росіян на Дніпровщині тиском, а не наступом

Дії росіян на Дніпровщині нагадують тактику відволікання сил, а не спробу взяти під контроль ключові напрямки.

Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

На Дніпровщині дії росіян — це скоріше просто спроба зчинити тиск та відтягати певну частину Сил оборони. Якоїсь стратегічної мети там немає.

Про це сказав речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов в етері Еспресо.

«Мені здається, що на Дніпровщині, як і на Західній Харківщині, це скоріше просто спроба зчинити тиск та відтягати певну частину українських сил. Якоїсь стратегічної мети я там, чесно кажучи, не уявляю», — додав він.

За його словами, якщо росіяни планують йти до Павлограда, то це надто амбітно.

«Якщо вони хочуть до Дніпра дійти, це взагалі не просто амбітно, а щось з фантастики. Тому навіщо це робити, якщо вони там в принципі втрачають велику кількість народу, а здобувають реально, ну, зайшли в мале село, ну, і що?», — зазначив Трегубов.

Він підсумував, що, на його думку, крім створення додаткових проблем для ЗСУ і підтиснення з іншого боку, серйозної мети в цих діях немає.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники протягом минулої доби просунулися в Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Ми раніше інформували, що попри втрати та ослаблення, російські війська продовжують штурмові дії на південь від Костянтинівки.

