- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 57
- Час на прочитання
- 1 хв
В ОСУВ «Дніпро» назвали дії росіян на Дніпровщині тиском, а не наступом
Дії росіян на Дніпровщині нагадують тактику відволікання сил, а не спробу взяти під контроль ключові напрямки.
На Дніпровщині дії росіян — це скоріше просто спроба зчинити тиск та відтягати певну частину Сил оборони. Якоїсь стратегічної мети там немає.
Про це сказав речник ОСУВ «Дніпро» Віктор Трегубов в етері Еспресо.
«Мені здається, що на Дніпровщині, як і на Західній Харківщині, це скоріше просто спроба зчинити тиск та відтягати певну частину українських сил. Якоїсь стратегічної мети я там, чесно кажучи, не уявляю», — додав він.
За його словами, якщо росіяни планують йти до Павлограда, то це надто амбітно.
«Якщо вони хочуть до Дніпра дійти, це взагалі не просто амбітно, а щось з фантастики. Тому навіщо це робити, якщо вони там в принципі втрачають велику кількість народу, а здобувають реально, ну, зайшли в мале село, ну, і що?», — зазначив Трегубов.
Він підсумував, що, на його думку, крім створення додаткових проблем для ЗСУ і підтиснення з іншого боку, серйозної мети в цих діях немає.
Раніше повідомлялося, що російські загарбники протягом минулої доби просунулися в Запорізькій та Дніпропетровській областях.
Ми раніше інформували, що попри втрати та ослаблення, російські війська продовжують штурмові дії на південь від Костянтинівки.