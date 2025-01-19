В ОСУВ "Хортиця" спростували інформацію, що росіяни зайшли до Покровська

Раніше інформацію про те, що росіяни зайшли до Покровська, поширила нардепка Маряна Безугла.
У місті Покровськ немає жодних сил російських загарбників, а всі повідомлення про це — є російськими видами.
Про це в етері телеканалу "Ми Україна" заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов.
Він зазначив, що у містах на південь від Покровська — Єлизаветівка, Промінь, Лисівка та Зелене відбуваються постійні бої і загарбники намагаються зачепитися за місцевість, щоб просуватися далі.
"Росіяни наразі далекі від Покровська, але вони дуже стараються. Звісно, що зусилля ЗСУ спрямовані на те, щоб ворогу завадити", - додав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація під Покровськом складна, ЗСУ відбивають по 50-70 штурмів.
Крім того, ми раніше інформували, що народна депутатка Мар’яна Безугла повідомила, що російські окупаційні війська увійшли до міста Покровськ Донецької області.
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