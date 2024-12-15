В ОСУВ "Хортиця" зробили заяву про ситуацію на Східному напрямку

Протягом останньої доби противник намагався покращити своє тактичне становище, атакуючи укріплення ЗСУ в районах північніше та східніше Лозової, а також південно-східніше Піщаного. Однак він не досяг успіху, зазнав втрат і змушений був відступити.

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця".

Також ворог не припиняє спроби створити плацдарм на західному березі річки Оскіл і продовжує штурмові дії південніше Дворічної. Бої не припиняються на околицях та в міській забудові Курахового, Часового Яру, а також на схід від Кругляківки та поблизу Шевченка. Водночас бої тривають і в районах Благодатного, Новотроїцького та Роздольного.

"Ситуація складна, швидкоплинна, динамічна. Наразі підрозділами наших військ проводяться заходи з покращення тактичного положення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Генштаб повідомив про нові втрати загарбників.

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