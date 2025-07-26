В ОСУВ "Хортиця" розповіли, де тривають найнапруженіші бої на фронті

ЗСУ / © "Бернлі"

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Російські війська протягом 25 липня активізували атаки на східному фронті, однак на жодному з напрямків не змогли прорвати оборону Сил оборони України. Найбільш напружені бої тривають на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Про це повідомило Оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» у своєму офіційному зведенні у Telegram.

Південно-Слобожанський напрямок: окупанти здійснили атаки в районах Козачої Лопані, Липців та Вовчанська. Усі спроби штурмів українські підрозділи успішно відбили.

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Купʼянський напрямок: противник намагався покращити тактичне положення поблизу Петро-Іванівки та Піщаного, однак безрезультатно.

Лиманський напрямок: ЗСУ відбили атаки біля населених пунктів Середнє, Шандриголове, Ямполівка, Зелена Долина, Новий Мир, Греківка, Рідкодуб, Зелений Гай та в районі Серебрянського лісництва.

Сіверський напрямок: окупанти кинули в бій до 80 одиниць техніки — броньованої, автомобільної та мототехніки — поблизу Григорівки, Серебрянки, Сіверська та Виїмки. Завдяки ефективній роботі українських воїнів, близько 200 окупантів було знищено або поранено. Прориву оборони не сталося.

Краматорський і Торецький напрямки: ворог атакував позиції ЗСУ неподалік Білої Гори, Плещіївки, у міських районах Часового Яру та Торецька. Сили оборони продовжують утримувати свої рубежі.

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Покровський напрямок: противник намагався використати чисельну перевагу біля Русин Яру, Бойківки, Володимирівки, Родинського, Мирнограда, Новоукраїнки, Лисівки, Котлиного, Звірового, а також неподалік Удачного, Муравки та Молодецького. Всі атаки були відбиті. Ворог накопичує сили для нових штурмів.

Новопавлівський напрямок: найгарячіші бої точаться в районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Воскресенки, Темирівки та Комишувахи. Російські війська намагаються просунутись, незважаючи на значні втрати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що російські війська, ймовірно, просунулися на Покровському напрямку та зайняли населений пункт Новоекономічне на північний схід від Покровська. Окрім цього, є ознаки того, що противник проводить обмежені диверсійно-розвідувальні дії безпосередньо в самому Покровську.