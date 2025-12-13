В оточенні понад 200 росіян: деталі про звільнення північної частини Куп’янська

ЗСУ звільнили Куп’янськ / © Associated Press

У центрі Куп’янська заблоковано понад 200 російських військових, залишених без підкріплення та ресурсів через перекриту логістику.

Про це повідомляють бійці НГУ «Хартія» в етері «Донбас.Реалії».

Сили оборони України знищили логістичні шляхи російських окупантів і розпочали пошуково-ударні дії, звільнивши північну частину Куп’янська.

За даними очільника штабу батальйону розвідки 13-ї бригади НГУ «Хартія» «Вовка», наразі в центрі міста заблоковано понад 200 ворожих військових, а підкріплення до росіян не надходить вже декілька тижнів. Через перекриту логістику ворог не отримує їжу, ліки та не має можливості здійснювати ротації.

«Ця українська контратака демонструє, що українські сили залишаються здатними оборонятися та контратакувати проти значних російських наступальних зусиль, всупереч заявам президента Росії Володимира Путіна про те, що українські лінії руйнуються. Російські сили також мали труднощі з перекиданням військ до Куп’янська, оскільки українські сили успішно контролювали вогневий режим російської логістики. Російські просування відбувалися з непропорційно високим рівнем втрат та значними витратами часу, і російським силам довелося відправити 150 000 військовослужбовців лише на Покровський напрямок», — зазначають своєю чергою аналітики ISW.

Нагадаємо, 12 грудня аналітики DeepState повідомили, що Сили оборони зачистили Куп’янськ: місто перейшло під повний контроль ЗСУ.

Після цього президент Володимир Зеленський записав відеозвернення з Куп’янська.