В оточенні президента розповіли про те, що залишається за кадром записів щоденних звернень

В оточенні президента розповіли про те, що залишається за кадром записів щоденних звернень

Щоденні звернення президента до народу України стали своєрідним ритуалом - як для самого Володимира Зеленського, так і для мільйонів українців.

У перші дні війни, у час найбільшої розгубленості, усі очікували на промови глави держави. Спершу президент звертався двічі на добу, тепер - один раз, якраз проти ночі, йдеться в ТСН.

Вечірні звернення від 24 лютого стали новою вимушеною традицією

Ідея кожен день виходити на зв'язок належить самому президенту, каже його речник Сергій Нікіфоров. Як, правило, звернення з’являються після 10 вечора. І, найчастіше Зеленський їх пише з різних куточків свого офісу. Але бувають і винятки. І перший, стався на початку війни, коли пішли чутки, що український президент втік.

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«Відмовляла служба безпеки. Дуже сильно відмовляли, і зараз відмовляють, ну але це президент, йому не відмовиш», - каже речник Сергій Нікіфоров про ідею записати звернення на ґанку офісу.

А ще були звернення у Маріїнському палаці. Із Святої Софії - вітав із Великоднем. Із центру зруйнованої Бородянки - 8 травня у День пам'яті та примирення. Або з Хрещатику - 9 травня. «Все тримається в таємниці, всі дізнаються в останній момент, навіть члени команди. Це робиться мінімальною кількістю людей», - розповідають в Офісі.

Більшість кількість креативних ідей належить саме Володимиру Зеленському, запевняє його речник. Хоча був момент, коли його задуму не зрозуміли навіть члени його команди. Президент вирішив потролити Путіна, який магічним дивом рукою не зачіпав мікрофон під час ніби-то зустрічі із представниками авіалінії РФ. Кілька днів поспіль Зеленський наприкінці свого звернення навмисно поправляв мікрофон.

Як Володимир Зеленський готується до щоденних звернень та що залишається за кадром

«Він це зробив, а режисер монтажу, який потім монтував це відео, він цього не зрозумів, і він це відрізав. Ми це потім намагалися повернути», - розповідає Нікіфоров.

24 лютого президент востаннє, наразі, публічно з’явився у сорочці та піджаку. Нині офіціоз не на часі, кажуть у його Офісі. І ще одна майже інтимна деталь - Зеленський вирішив не голити бороди до повної перемоги України. І навіть радився зі своїм речником, який має бороду вже кілька років. «Ще навіть, коли трошки відростив, у мене питав: «Як тобі? Зручно з цим ходити?». Бо мені, каже, не дуже, ну але така ситуація», - пригадує речник.

Нікіфоров розповідає, основні меседжі своїх звернень Зеленський формує сам, редактори роблять завершений текст і додають уривки з указів. Усе, щоб перед сном країна почула фірмове «Слава Україні!».

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