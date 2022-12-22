В оточенні Путіна розповіли про несподіваний початок війни в Україні - NYT

Багато представників російської політичної еліти дізналися про підготовку вторгнення в Україну занадто пізно.

Низку політиків з оточення президента Росії Володимира Путіна рішення розпочати війну в Україні застало зненацька.

Про це йдеться в розгорнутій публікації The New York Times.

Зокрема, прессекретар російського президента Дмитро Пєсков запевняє, що дізнався про вторгнення лише після його початку. Про свою необізнаність з планами Путіна розв’язати війну говорять також керівник президентської адміністрації Антон Вайно та його перший заступник Олексій Громов.

У коментарі виданню депутат Держдуми РФ Костянтин Затулін, який є членом наукової ради при Радбезі РФ і якого називають “провідним експертом з України”, заявив, що з ним не консультувалися щодо повномасштабного вторгнення.

“Все, що пов'язане з цим рішенням, виявилося несподіванкою не лише для мене, а й для багатьох людей у владі”, – стверджує Затулін.

Колишній радник Кремля Сергій Марков пригадав, що наприкінці 2021 року, коли Росія нарощувала військові сили на кордоні з Україною, “один із заступників міністра” намагався дізнатися про подальші плани, але марно. За його словами, навіть деяким членам Ради безпеки Росії не озвучували справжніх намірів господаря Кремля до останнього моменту.

“Багато представників еліти дізналися про підготовку вторгнення занадто пізно”, – резюмує авторитетне американське видання.

Нагадаємо, на початку грудня очільник Кремля Володимир Путін заявив, що процес врегулювання з Україною буде "непростим і потребуватиме певного часу".

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