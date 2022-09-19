"В оточенні Путіна — справді хаос": Фейгін розповів, кого можуть "посадити на трон" у РФ

За його словами, в оточенні Путіна є різні крила. І не виключено, що замість Путіна до влади прийде хтось інший.

В оточенні Путіна справді панує хаос.

Про це заявив російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю ТСН.ua.

За його словами, в РФ падає довіра не просто до Путіна, а до всього керівництва: до військового командування, до цивільних структур, уряду тощо.

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"Ми бачимо, що все це може призвести до поразки, яка може обрушити всю систему влади в Росії. Відповідно, це один фактор. Інший – це те, що почалася гра самого Заходу. Думаю, що він збирається добивати. А це означає, що гра на добивання виявляється у тому, щоб обрати якусь більш-менш помірну перспективну частину влади для знищення тієї радикальної, яка повелася так, як повелася, зважившись на війну та загрозу застосування ядерної зброї”, – каже правозахисник.

Фейгін зазначає, що Захід справді дуже непокоїться, що Путін застосує ядерну зброю.

"Елементи хаосу є і вони ще не охопили тотально все, бо це все має йти зверху-донизу. Те, що бродіння почалося, це очевидно. Думаю, що йде болісний пошук виходу із ситуації. Путінський рецепт він такий: давайте змусимо Україну піти на переговори і якийсь варіант фіфті-фіфті оберемо", – вважає журналіст.

За його словами, в оточенні Путіна є різні крила. І не виключено, що замість Путіна до влади прийде хтось інший.

"Можуть посадити замість нього Мішустіна, але це радикальне крило, яке хотіло б убезпечити себе. Є якась частина, яка провокує патріотів і всяких радикалів, щоб просто їх, як глинобитну зброю використовуючи, вибити Путіна і посадити своїх. До них належить Патрушев., який би із задоволенням замінив (Путіна. – Ред.) на свого сина. Ця група ні чим не відрізняється від Путіна, але готова піти на поступки.

Економічне крило, воно більш домовоспроможне, а ці, як Патрушев, зображують договороспроможність. Але Патрушев, на відміну від Мішустіна, несе відповідальність за війну в Україні.. Головною перешкодою є сам Путін. Ця війна, крім Путіна, нікому не потрібна", – каже Фейгін.

Раніше радник міністра внутрішніх справ та виконавчий директор Інституту майбутнього Вадим Денисенко розповів про розгубленість у Кремлі після поразки на Харківщині.

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