В ОВА назвали дату, коли Київщина може повернутися до планових відключень світла

Така дата може бути реальною, якщо окупанти знову не обстріляють критичну інфраструктуру.

У Київській області станом на неділю, 18 грудня, діють екстрені обмеження електроенергії. Наразі близько 600 тисяч осіб без світла.

Про це заявив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба в ефірі телемарафону.

Посадовець каже, що після низки масованих обстрілів РФ в області складна ситуація зі світлом і все ще діють аварійні відключення.

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Очікується, що ближче до 20 грудня ситуація може дещо покращитися і регіон у разі відсутності нових атак окупантів повернеться до планових відключень світла.

"Планується, що ми повернемося до планових відключень десь на вівторок (20 грудня)", - сказав Кулеба.

Раніше очільник Київської ОВА Олексій Кулеба пояснював, що відновлювальні роботи після ракетних ударів 16 грудня ускладнюють погодні умови – дощ зі снігом призводять до обледеніння та обривів ліній. Проте енергетики працюють у посиленому режимі.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці після чергового масованого ракетного удару станом на ранок 18 грудня повністю відновили роботу системи теплопостачання.

Як повідомлялося, у результаті ворожої атаки 16 грудня у Київській області постраждали четверо людей, пошкоджено дев’ять приватних будинків. Також зафіксовано пошкодження приватного майна та автівки у Фастівському, Броварському, Бучанському районах. У регіоні поліцейські вже виявили вісім місць, де впали збиті ракети.

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