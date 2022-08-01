В ОВА назвали кількість деокупованих населених пунктів на Херсонщині

На звільнених територіях є села Херсонщини, які практично зруйновані на 90%.

У Херсонській області деокуповано 46 населених пунктів, проте населенню все одно бажано евакуюватися до безпечніших регіонів до повного звільнення області.

Про це заявив виконувач обов'язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, пише "Інтерфакс-Україна".

"На Херсонщині на сьогодні вже деокуповано 46 населених пунктів, більшість – це на півночі, яка межує з Дніпропетровською областю, і трохи на півдні, на межі з Миколаївською областю", - сказав він.

За його словами, на деокупованій території "є села, які практично зруйновані на 90%, - вони й сьогодні перебувають під постійними обстрілами, населення переважно виїхало".

Бутрій наголосив, що ситуація в Херсонській області критична. Він укотре закликав жителів евакуюватися у безпечніші регіони.

Нагадаємо, СБУ встановила всіх причетних до підготовки "референдум" на Херсонщині.

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