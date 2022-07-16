В ОВА показали фото наслідків ранкових обстрілів Сумщини

Окупанти обстріляли з мінометів та ракет кілька громад у Сумській області.
Протягом минулої доби та зранку 16 липня російські загарбники обстріляли чотири громади в Сумщини.
Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький показав фото наслідків обстрілів області.
Так, у Есманській громаді розбита школа та сільгосппідприємство.
У Білопільській громаді пошкоджені приватні будинки і господарчі споруди мирних мешканців. Є поранена худоба, вбиті домашні тварини.
Нагадаємо, армія Російської Федерації продовжує атакувати Сумську область.
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