В ОВА показали наслідки атаки на Запоріжжя (фото)

В результаті ворожої атаки дронами сталася пожежа в приватному секторі.

Ігор Бережанський
Наслідки атаки на Запоріжжя

Наслідки атаки на Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

У ніч на 9 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи через загрозу атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Постраждала 66-річна жінка.

«На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню», — зазначив Федоров.

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки.

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_4 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_3 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_4 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_1 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_6 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_5 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_2 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_7 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Наслідки атаки на Запоріжжя 9 вересня 2025 року_8 / © t.me/ivan_fedorov_zp

© t.me/ivan_fedorov_zp

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

