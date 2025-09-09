В ОВА показали наслідки атаки на Запоріжжя (фото)

Наслідки атаки на Запоріжжя / © t.me/ivan_fedorov_zp

У ніч на 9 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи через загрозу атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Постраждала 66-річна жінка.

«На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню», — зазначив Федоров.

Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.