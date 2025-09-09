- Дата публікації
В ОВА показали наслідки атаки на Запоріжжя (фото)
В результаті ворожої атаки дронами сталася пожежа в приватному секторі.
У ніч на 9 вересня у Запорізькій області пролунали вибухи через загрозу атаки ворожих безпілотників.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки виникла пожежа. Постраждала 66-річна жінка.
«На зараз вогнеборці продовжують гасіння пожежі у приватних домоволодіннях та працюють над запобіганням її поширенню», — зазначив Федоров.
Рятувальники продовжують ліквідувати наслідки атаки.
Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Ми раніше інформували, що Україну в ніч проти 9 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.