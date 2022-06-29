В ОВА прокоментували загрозу нового наступу окупантів на Запоріжжі

Наразі росіяни переміщують свою техніку в області.
Останніми днями у Мережі публікували відео, як російська армія перекидає військову техніку у напрямку Запоріжжя.
За словами керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха, у Запорізькій області не спостерігається накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу.
Про це він розповів 29 червня під час брифінгу.
"Росіяни перекидають техніку в Запорізьку область, тому що логіка пересування російських військ передбачає це, однак значного накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу, у нас не спостерігається", - зазначив він.
Нагадаємо, декілька днів тому радник мера Маріуполя показав відео, де видно, як окупанти переганяють техніку в бік Запорізької області.
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