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В ОВА прокоментували загрозу нового наступу окупантів на Запоріжжі

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В ОВА прокоментували загрозу нового наступу окупантів на Запоріжжі

Фото: речник Запорізької ОВА Іван Ареф'єв

Наразі росіяни переміщують свою техніку в області.

Останніми днями у Мережі публікували відео, як російська армія перекидає військову техніку у напрямку Запоріжжя.  

За словами керівника Запорізької ОВА Олександра Старуха, у Запорізькій області не спостерігається накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу. 

Про це він розповів 29 червня під час брифінгу.

"Росіяни перекидають техніку в Запорізьку область, тому що логіка пересування російських військ передбачає це, однак значного накопичення російських сил, необхідних для подальшого наступу, у нас не спостерігається", - зазначив він.

Нагадаємо, декілька днів тому радник мера Маріуполя показав відео, де видно, як окупанти переганяють техніку в бік Запорізької області.

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