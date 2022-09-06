В ОВА розповіли, скільки ще переселенців готова прийняти Житомирська область

За офіційними даними, наразі на території Житомирщини перебувають близько 80 тис. переселенців.

У Житомирській області готові прийняти ще 10 тисяч вимушених переселенців з інших регіонів.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

"У нас підготовлено близько 10 тис. місць на випадок, якщо буде експансія на сході та півдні країни, і ми готові надати прихисток людям звідти", - зазначив він.

За його словами, переселенці, які вже живуть на Житомирщині, забезпечені житлом та усім необхідним.

Бунечко також розповів, що Житомирщина отримала кошти від італійського уряду через Червоний Хрест на будівництво 40 будинків для переселенців. Їх планують встановити до кінця цього року.

Нагадаємо, в Овручі Житомирської області вже почалися роботи з будівництва нового дитячого садочка, які фінансуються урядом Естонії.

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