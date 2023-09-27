Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В ОВА закликали евакуюватися жителів лівобережжя Херсонщини: що сталося

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
179
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В ОВА закликали евакуюватися жителів лівобережжя Херсонщини: що сталося

Евакуація на Херсонщині / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Окупанти використовують цивільних жителів загарбаних територій як "живий щит".

Влада Херсонської області закликає жителів лівого берега евакуюватися, поки ЗСУ "докладають надлюдські зусилля" зі звільнення територій. Це стосується громад, які розташовані на лінії вогню. 

Про це повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін.

"Незламні жителі лівого берега, поки наші Захисники і Захисниці докладають надлюдські зусилля, аби звільнити вас від російської тиранії, ви маєте подбати про власну та безпеку своїх рідних. Для російської армії ви – "живий щит". Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом", - написав він. 

Очільник області зазначив, як кільки ви виїдете із непідконтрольної Україні території, телефонуйте за контактним номером центру: 0 800 101 102.

"Ми вас чекаємо і допоможемо вам", - наголосив Прокудін. 

Як повідомляли раніше, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заінтригував "гарними новинами" із південного фронту.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Чи вистачить в Україні ресурсів, щоб продовжити наступ? | Селезньов

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
179
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація