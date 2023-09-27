В ОВА закликали евакуюватися жителів лівобережжя Херсонщини: що сталося

Влада Херсонської області закликає жителів лівого берега евакуюватися, поки ЗСУ "докладають надлюдські зусилля" зі звільнення територій. Це стосується громад, які розташовані на лінії вогню.

Про це повідомив голова Херсонської області Олександр Прокудін.

"Незламні жителі лівого берега, поки наші Захисники і Захисниці докладають надлюдські зусилля, аби звільнити вас від російської тиранії, ви маєте подбати про власну та безпеку своїх рідних. Для російської армії ви – "живий щит". Окупанти використовують підлу тактику, адже знають, що українська армія не буде воювати зі своїм народом", - написав він.

Очільник області зазначив, як кільки ви виїдете із непідконтрольної Україні території, телефонуйте за контактним номером центру: 0 800 101 102.

"Ми вас чекаємо і допоможемо вам", - наголосив Прокудін.

Як повідомляли раніше, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заінтригував "гарними новинами" із південного фронту.

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