В Полтавській області російські окупанти завдали ракетного удару з літака

В Полтавській області російські окупанти завдали ракетного удару з літака

В Полтавській області російські окупанти завдали ракетного удару з літака.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування і постраждалих”, - розповів Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що на Запоріжжі окупанти обстріляли селище. Пошкоджені 60 будинків. Всього по селищу було завдано 18 ракетних ударів.

Читайте також: