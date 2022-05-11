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В Полтавській області російські окупанти завдали ракетного удару з літака

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В Полтавській області російські окупанти завдали ракетного удару з літака

Ілюстративне фото.

В Полтавській області російські окупанти завдали ракетного удару з літака.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

“Полтавський район. Ракетний удар із ворожого літака. Зʼясовуємо деталі про руйнування і постраждалих”, - розповів Дмитро Лунін.

Нагадаємо, що на Запоріжжі окупанти обстріляли селище. Пошкоджені 60 будинків. Всього по селищу було завдано 18 ракетних ударів.

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