В Пентагоні назвали, скільки відсотків України зайняли окупанти та чи досягнуть вони стратегічних цілей

Російські окупанти наразі зайняли 20% території України. Водночас українська армія продовжує тиснути на загарбників і вибиває їх з нашої землі.

Російські окупанти нині займають приблизно 20% території нашої держави. Це ділянка землі довжиною близько 900 кілометрів.

Про це повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

“Наразі російські війська займають приблизно 20 відсотків України. Таким чином, вони займають ділянку землі довжиною близько 900 кілометрів і, можливо, близько 75 або 80 кілометрів у глибину. Тож це не маленький шматок землі”, – наголосив Марк Міллі.

Також він додав, що малоймовірно те, що Росія досягне своїх стратегічних планів щодо завоювання всієї України. За оцінками генерала, в нашу державу вторглися близько 180 тисяч російських військових.

Крім того, міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що українці продовжуть тиснути на окупантів та вибивати їх з нашої землі.

“Я думаю, що українці продовжуватимуть на них тиснути. Українці знають, що дозволяти їм відпочивати і переозброюватися – це помилка. Це операційна помилка. І я не вірю, що вони припустяться такої помилки”, – підкреслив глава Пентагону.

Які успіхи ЗСУ на фронті

Сили оборони України продовжують проводити наступальні дії в районі Сватового та Кремінної.

За минулу добу, 16 листопада, українські воїни відбили атаки російських окупантів в районах населених пунктів Білогорівка, Курдюмівка, Новокалинове, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Новомихайлівка та Времівка Донецької області.

Після того, як окупанти вийшли з Херсона, там почали працювати українскі правоохоронці та волонтери, які завозять мирним мешканцям все необхідне. Також місто нещодавно відвідав президент Володимир Зеленський.

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