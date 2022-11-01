В Пентагоні заявили, що США відстежують ситуацію після вибухів у Севастополі

У Міноборони США вважають, що у окупованому Севастополі дійсно пролунали вибухи
США пильно стежать за ситуацією у Чорному морі після вибухів у окупованому Севастополі.
Про це заявив високопоставлений представник Пентагону, повідомляє CNN.
«За нашою оцінкою, там були вибухи, але я не збираюся ділитися оцінкою збитків і не збираюся мати жодної додаткової інформації щодо того, що могло спричинити ці вибухи», - заявив чиновник Пентагона.
Також він зазначив, що Росія продовжує завдавати ударів по українській цивільній інфраструктурі, що спричинило масові збої в електропостачанні.
Нагадаємо, в Севастопольській бухті було уражено щонайменше 3 російські кораблі. На відео потрапила атака на кораблі "Адмірал Макаров" та "Адмірал Григорович" і на тральщик "Іван Голубець".
Раніше заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь заявив, що не дивлячись на демарш Росії щодо призупинення її участі в "зерновій угоді", завдяки Туреччині та ООН вона продовжує працювати.
У свою чергу військовий експерт Юрій Федоров заявив, що Україна має потенціал для виробництва власних безпілотників, які можуть долітати до Москви.
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