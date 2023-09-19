"В перший штурм виконали завдання максимум": унікальні кадри звільнення Кліщіївки

Українські військові 17 вересня 2023 року повернули під контроль України село Кліщіївка на Донеччині, яке розташоване на південь від Бахмута.

У звільненні села також брали участь прикордонники. Командир штурмової групи бригади "Сталевий кордон" на позивний "Черкес" розповів про підготовку до штурму.

За його словами, спочатку військові ЗСУ ознайомилися зі завданням, довели інформацію до особового складу, до молодших командирів.

"Зрозуміли, що попереду багато роботи і зрозуміли, що саме цей напрямок є надзвичайно важливим на даному етапі ведення війни проти ворога. І почали працювати", - розповів він.

Першочерговим завданням – був штурм посадки. Були сформовані групи.

"Це не було раптово, ми підготували, вибрали людей. Все продумали – специфіку, озброєння. Було завдання мінімум, було завдання максимум. Ми в перший штурм виконали завдання максимум – тобто зайняли половину посадки, зачистили ворожі окопи, зайняли оборону, зачекали, поки підтягнуться групи закріплення, передали їм позиції. Ми зробили надзвичайно багато, щоб цей населений пункт став наш. І так працюватимемо надалі, щоб кожен з населених пунктів, де ступила нога ворога, залишився однозначно під нашим прапором. Зробимо все для того, щоб це відбулося у найкоротший термін", - наголосив командир штурмової групи.

Нагадаємо, в Міноборони назвали, скільки кілометрів звільнено від початку контрнаступу.

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