В північно-західній частині Чорного моря існує загроза висаджування десанту армії РФ - ОК "Південь"

В північно-західній частині Чорного моря існує загроза висаджування ворожого десанту, для цього росіяни здійснюють розвідку за допомогою безпілотника.
Ворог продовжує тримати напруженість в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висаджування десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, зокрема й ударного типу.
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Зазначається, що сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу. "Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів", - наголошують в ОК "Південь".
Жителів південних районів України закликають зберігати спокій і витримку, а також:
- не відвідувати пляжі та інші заборонені території,
- не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів,
- не наражати себе на небезпеку,
- не заважати діям ЗСУ.
Нагадаємо, патрульна поліція області просить одеситів в жодному разі не ходити пляжами, оскільки все узбережжя - заміноване.
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