В північно-західній частині Чорного моря існує загроза висаджування десанту армії РФ - ОК "Південь"

В північно-західній частині Чорного моря існує загроза висаджування ворожого десанту, для цього росіяни здійснюють розвідку за допомогою безпілотника.

Ворог продовжує тримати напруженість в північно-західній частині Чорного моря присутністю свого корабельного угруповання, загрозою висаджування десанту, ️проведенням розвідки за допомогою БПЛА, зокрема й ударного типу.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

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Зазначається, що сили оборони виконують завдання за призначенням і ефективно протидіють ворогу. "Звуки вибухів та пострілів, що чують мешканці прибережних районів, можуть бути відповідним супроводом цих заходів", - наголошують в ОК "Південь".

Жителів південних районів України закликають зберігати спокій і витримку, а також:

не відвідувати пляжі та інші заборонені території,

не виходити на воду із використанням маломірних та інших плавзасобів,

не наражати себе на небезпеку,

не заважати діям ЗСУ.

Нагадаємо, патрульна поліція області просить одеситів в жодному разі не ходити пляжами, оскільки все узбережжя - заміноване.

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