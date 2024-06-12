"В пивнуху дрон влетів": росіянин з Бєлгородщини розповів про невдалий вечір – перехоплення ГУР

В Ґоловчіно — село в Грайворонському районі Бєлгородської області напередодні залетів дрон.

Про це свідчить перехоплення розмови росіян, яке опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

"Ну, а що за х**ня! Води немає у півнусі... А я тобі покажу, в пивнуху дрон влетів... в це... Ґоловчіно вчора ввечері", — каже росіянин.

Раніше ГУР оприлюднило перехоплену розмову з Соломиного Шебекінського району, що в РФ. Тоді обговорювали обстріл Бєлгорода. Зокрема, у розмові росіянин розповідав, що місто знову розбомбили.

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