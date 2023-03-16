В Польщі діяла російська шпигунська мережа: намагалися збирати інформацію на користь РФ

В Польщі діяла російська шпигунська мережа. Її ліквідували правоохоронці Польщі.

Про це повідомив міністр національної оборони країни Маріуш Блащак.

За його словами, російська шпигунська мережа збирала інформацію на користь російських окупантів. Загроза була реальною.

"Якщо ми маємо справу зі шпигунською мережею, то, звичайно, ці люди збирають інформацію для якоїсь конкретної мети", - підкреслив Маріуш Блащак.

Він також додав, що Польща “має справу з ситуацією, яка діє на шкоду країни”.

"Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи тепер путінською. Я хочу підкреслити великий успіх офіцерів Агентства внутрішньої безпеки - всю шпигунську мережу було викрито. Це доводить, що польські служби працюють для безпеки нашої країни дуже ефективно", - наголосив очільник Міноборони.

Нагадаємо, що шпигунська група мала вести підготовку до диверсійної діяльності на території Польщі, зокрема на залізниці та автошляхах, якими транспортують зброю для України.

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