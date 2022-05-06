В Польщі скасували одну з безкоштовних послуг: за що українським біженцям тепер доведеться платити

В Польщі скасували одну з безкоштовних послуг: за що українським біженцям тепер доведеться платити

Відтепер українські біженці в деяких містах Польщі вже не можуть розраховувати на безкоштовний проїзд в транспорті. Читайте в матеріалі ТСН.ua чому та в яких містах все ще діє послуга.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України (24 лютого 2022 року) більшість польських перевізників вирішили підтримати українських біженців, які втікали від бойових дій. Тоді було запроваджено безкоштовне користування транспортними засобами на всій території Польщі. Потрібно було лише показати водієві паспорт громадянина України.

Однак за повідомленням Столичної транспортній гілці Гданської затоки від 1 травня 2022 року безкоштовний проїзд для українців скасували. Відтепер всім потрібно купувати квитки, щоб скористатися громадським транспортом. Зокрема, правило діє в таких містах:

Гдиня;

Гданськ;

Вейгерово;

Сопот.

Рішення пояснюється дуже просто - в місцевих бюджетах вже не вистачає коштів, щоб фінансувати безкоштовні послуги для українських біженців.

Де українцям в Польщі все ще можна їздити безкоштовно

Українські біженці можуть безкоштовно користуватися потягами Polregio і PKP Intercity, а також приміською залізницею Tri-City. У Любліні в будь-якому транспорті українці можуть їздити безкоштовно, адже фінансування на ці поїздки надходить від органів місцевого самоврядування з-за кордону. До кінця травня можна безкоштовно їздити в громадському транспорті у Варшаві.