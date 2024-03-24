В Полтаві стався скандал за участю місцевих мешканців та працівників ТЦК: ледь не переросло в бійку (відео)

В Полтаві стався черговий скандал між місцевими мешканцями та працівниками ТЦК. Чоловіку намагалися виписати другу повістку, але сталася сварка та штовханина.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

Як зазначається, інцидент стався на Центральному ринку. Там працівники ТЦК намагалися виписати чоловіку другу повістку, проте той відмовився її приймати, через що сталася штовханина.

Згодом на місце викликали правоохоронців. Ті встановили особу чоловіка, який не хотів приймати повістку - ним виявився 45-річний місцевий мешканець. Наразі з ним працюють правоохоронці.

На кадрах же з відео видно, як на узбіччі дороги стоїть велика купа людей. Чоловік, який ймовірно є працівником ТЦК, тримає з верхній одяг громадянина та не відпускає його. В цей час інші очевидці вимагають від представника ТЦК показувати посвідчення.

Одна з жінок, яка залишилась за кадром сказала, що чоловік “заступився за хлопця”.

“Він заступився за молодого парнішку, у якого повістка вже є. З такими матюками…”, - сказала жінка.

В Полтаві сталася штовханина місцевих та працівників ТЦК

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