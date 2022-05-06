В Полтавській ОВА повідомили, коли зможе відновити роботу зруйнований окупантами нафтопереробний завод

Нафтопереробний завод у Кременчуці, в який ракетами поцілили російські окупанти, не зможе запрацювати щонайменше до кінця року.

Руйнування, яких зазнав завод Кременчуцький НПЗ через ракетний удар російської армії, сягають значних масштабів.

Про це заявив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

За його словами, співробітники Кременчуцького НПЗ нині попри відсутність звичної роботи залучаються до ремонтних робіт та отримують зарплати.

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"Кременчуцький НПЗ, я так розумію, цього року не запрацює. Людей там скорочувати не планують. Усіх залишили на роботі, працівники мають ремонтувати підприємство", – сказав Лунін.

Зруйнованою і Кременчуцьку ТЕЦ, на відновлення якої, за попередніми оцінками, потрібно від 500 млн до 800 млн грн, але фінальні підрахунки ще не оприлюднені. З його слів, про суму збитків вже повідомили Офіс президента та Кабмін.

"Облрада може надати від 30 до 50 млн гривень, плюс місто надасть, і там є приватний інвестор. Усі разом ми ТЕЦ маємо відродити", – підсумував Лунін.

Нагадаємо, опалювальний сезон у Кременчуці через ракетні обстріли росіян опинився під загрозою.

Як повідомлялося, увечері 24 квітня Росія вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

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