В Полтавській ОВА розповіли про масштаби руйнувань у Кременчуці внаслідок масового обстрілу РФ

У Кременчуці зафіксовано 8 "прильотів" ракет, які окупанти запустили о пів на п’яту ранку.

Шість ракет, які запустили росіяни, ударили по Кременчуцькому нафтопереробному заводу та дві ракети – по ТЕЦ.

Про це розповів очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в ефірі всеукраїнського марафону.

Нині рятувальники погасили пожежі, вона розбирають завали. Експерти визначають об’єми руйнувань. Станом на зараз травмованих чи загиблих немає.

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За його словами, після стількох ударів по ТЕЦ І НПЗ відновленню вони не підлягають. Реальним буде лише будівництво нових.

"Після ударів 24 квітня, 12 травня (відповідно, і 18 червня. - Ред.) можна тільки збудувати наново ці об'єкти, які були зруйновані. Напевно, ворог вважає, що ми не відбудуємо всі ті, об'єкти, які зруйновані в країні. Але хочу сказати, що і на Полтавщині і в цілому в Україні всі об’єкти будуть відбудовані, все буде працювати. На жаль, як я і раніше говорив, НПЗ не працюватиме в цьому році через великі руйнування. Але ТЕЦ нам теж дуже важлива, оскільки в опалювальний сезон нам варто давати гарячу воду, опалення, тому зараз проводитимемо нараду з цього питання, наскільки погіршилася ситуація. Та, щоб в опалювальний сезон ми могли надавати тепло в оселі кременчужан", - прокоментував Лунін.

Лунін запевнив, що влада планує відновити роботу теплоцентралі до початку опалювального сезону. У разі, якщо це не вдаться, будуть застосовувати альтернативні варіанти опалення, які зможуть ввімкнути у загальну систему теплопостачання.

Нагадаємо, окупанти під ранок 18 червня запустили ракети по місту Кременчук Полтавської області, влучивши по НПЗ та інших об‘єктах інфраструктури.

Аналогічна така була і 24 квітня. Тоді Росія теж вдарила ракетами по об'єктах інфраструктури Кременчука Полтавської області.

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