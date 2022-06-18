В портах заблоковані судна під прапорами 14 країн: голова Одеської ОВА розповів Зеленському про ситуацію в регіоні

В портах заблоковані судна під прапорами 14 країн: голова Одеської ОВА розповів Зеленському про ситуацію в регіоні

У межах робочої поїздки до Одеської області президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо поточної ситуації в регіоні.

Зазначається, голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко проінформував учасників наради про ситуацію в області та заходи з оборони регіону.

Про це йдеться на сайті президента Україна.

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Зокрема, учасники наради обговорили:

шляхи організації коридору для вивезення агропромислової продукції з портів Одещини. За словами Максима Марченка, через російську агресію в портах області заблоковано 39 цивільних суден під прапорами 14 країн світу.

питання збору врожаю в області та заходи щодо забезпечення сільськогосподарською технікою.

соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які проживають на Одещині.

питання роботи промислових підприємств області під час російської агресії.

"На нараді заслухали інформацію стосовно наслідків ракетних ударів російських окупантів по Одеській області. Жертвами обстрілів стали 55 мешканців регіону, зруйновано низку об’єктів інфраструктури", - додали у пресслужбі ОП.

Також учасники наради заслухали інформацію командувача Військово-Морських сил ЗСУ Олексія Неїжпапи щодо безпекової ситуації в акваторії Чорного моря та забезпечення підрозділів ВМС.

Зеленський також оглянув житловий будинок, який був пошкоджений 23 квітня внаслідок ворожого ракетного обстрілу. Тоді жертвами стали вісім осіб, серед яких тримісячне немовля. Глава держави ознайомився з перебігом відновлювальних робіт.

Нагадаємо, у суботу, 18 червня, президент України Володимир Зеленський побував з робочим візитом в Миколаївській області, а потім - в Одеській. Там він оглянув опорний пункт, зразки озброєння та стрільбище підрозділів системи МВС.

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