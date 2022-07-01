В поруйнованому Ірпені відновив роботу реабілітаційний центр, де безкоштовно лікують воїнів

У Ірпені, який став символом жорстокості, агресії та нелюдських звірств російської армії, відновив свою роботу центр реабілітації військових, щоб допомогти хлопцям, які захищають нас на війні ціною власного здоров’я та життя.

Усе лікування для пацієнтів безкоштовне – його фінансує благодійний фонд, створений українськими діаспорянами в Америці. За три роки роботи їм уже вдалося реабілітувати близько двох сотень військових, йдеться в ТСН.

На 70 відсотків зруйноване росіянами місто, що стало символом нелюдської жорстокості, руйнації та горя, що несе за собою армія окупантів – вчиться жити заново. Разом з ним намагаються потрохи відновлювати свою роботу лікарні, кав’ярні, магазини та реабілітаційний центр, який від 2019 року допомагає тим, хто рятує нас – військовим, що отримали тяжкі поранення на війні.

«Поки тривала окупація Ірпеня, взагалі ніхто не знав, що з центром, але звідси встигли вивезти хлопців, які тут проживають, співробітників та найдорожче обладнання», - каже директорка центру реабілітації NextStepUkraine Тетяна Грубенюк.

За понад місяць окупації міста російськими військовими – вони дивом не дістались до центру реабілітації. Однак таким як був, центр уже не буде, він розширюється, бо після того пекла, що довелося пережити мешканцям Київщини – реабілітація потрібна і цивільним.

Першим до центру центру прийшов Петро, який під час російського нападу був в селі матері поблизу Іванкова.У квітні кілька днів безуспішно шукаючи зниклого зятя – чоловік підірвався на міні та втратив ногу. «Наступаю на міну, підриваюсь, я не розгубився, я був у джинсах , ремень був, я його на ногу, я метрів 70 полз», - розповідає чоловік.



Донька чоловіка пішла шукати допомоги по навколишніх селах та зустріла хлопців з ЗСУ, які доправили його до лікарні. Після двох тижнів там, попереду у Петра ще тривала реабілітація, а згодом і протезування. А поки ж він навчається жити заново і не припиняє посміхатися.

Не втрачає позитиву за сусіднім тренажером і Іван з позивним «Веселий».Свою травму він отримав 24о лютого зупиняючи ворожу ДРГ на Донеччині. «У мене виходить перелом стегнової кістки у верхній третині, високий дуже перелом, розірвало ліву ногу, великий дефект м’язів вийшов. Зараз добре, кістка заживає , але є нюанс – коліно не розгинається», - каже Іван.



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Аби відновити попередню форму йому потрібні регулярні та болючі заняття, які розтягують м’язи. Зараз за кілька тижнів, його коліно замість 30%, що були після травми - вже згинається на 60.

Не менш наполегливо долає фізичні вправи і Денис. Свою травму хребта він отримав за 5 років захищаючи Авдіївку та Піски, але проявилась вона лише зараз. «Два місяці не ходив, лікарі зробили операцію, поставили купу заліза в хребет», - розказує Денис.

Реабілітація – це тривалий процес, і залежно від того, як сильно отримана травма уразила тіло - підбирають вправи, каже реабілітологиня Марта. Вона поки працює з пацієнтами сама, адже ще двоє її колег зараз рятують життя на війні.

Усе лікування для пацієнтів центру «Next step» безкоштовне, бо його створила та фінансує благодійна організація з США, військових і реабілітують в Україні і відправляють на лікування до Америки. Від 2019 року таку допомогу отримали близько двохста наших захисників.

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