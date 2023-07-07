В пошуках “вагнерівців”: в Міноборони Білорусі розповіли про ситуацію з табором найманців

Білорусь посилює невизначеність навколо російських найманців, які, як очікується, будуть вислані після короткого заколоту.

За словами помічника Міністра оборони Білорусі Леоніда Касинського, ніхто з російського угруповання ПВК “Вагнер” досі не відвідував занедбане військове містечко, яке президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував використовувати найманцям.

Про це пише Al Jazeera.

Згідно з умовами угоди, укладеної за посередництва Лукашенка щодо припинення збройного заколоту ПВК “Вагнер” минулого місяця, його лідер Євген Пригожин мав переїхати до Білорусі разом із тими його бійцями, які не захотіли приєднатися до Міноборони РФ.

Але, здається, угода не закріпилася в рамках цих умов.

На запитання, чи приїжджали найманці, щоб оглянути місце, Леонід Касинський відповів 7 липня: "Вони не приїжджали і нічого не оглядали".

Лукашенко заявив 6 липня, що Пригожин перебуває в Росії, а питання про передислокацію тисяч його бійців ще не вирішене.

Він сказав, що бійці “Вагнера” все ще перебувають у постійних таборах, де вони були розташовані після того, як залишили фронт, і що він очікує на обговорення цього питання під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним.

Лукашенко сказав, що Білорусь запропонувала “Вагнеру” занедбані військові квартали радянських часів біля села Цель, але додав, що “у ПВК інше бачення розміщення”, про що він відмовився уточнити.

Касинський сказав, що близько 300 наметів у таборі були виставлені для навчань і не пов'язані з “Вагнером”.

У Кремлі заявили, що не відстежують пересування Пригожина, але підтримувані державою ЗМІ останніми днями різкіше виступили проти лідера найманців.

Нагадаємо, 24 червня власник ПВК "Вагнер" Пригожин зупинив свій марш на Москву за 200 км від російської столиці і передумав здійснювати переворот. Тоді ж білоруський диктатор Лукашенко заявив, що домовився з Пригожиним та переконав його терористів припинити бунт.

Читайте також: