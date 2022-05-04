В постраждалу від окупантів лікарню Чернігова футболіст Андрій Ярмоленко подарував реанімобіль

Новий реанімобіль для міської лікарні Чернігова - таку благодійну допомогу отримали медики завдяки британському та українському фонду, який допоміг ініціатору та спонсору купівлі швидкої допомоги, - футболісту Андрію Ярмоленку.

Із повним баком пального, та повним салоном медикаментів - так із далекого Уельсу в Україну їде реанімобіль, йдеться в ТСН.

Майже дві тисячі кілометрів лише до України, і ще 750 - до Чернігова. Привезти авто взявся британський лікар Алед Джонс, за кермом провів три доби. «Війна - це жахливо, і те що відбувається в Україні, нам у Великій Британії також болить, тому я погодився доставити авто», - каже волонтер.

Його чекали в одній із міських лікарень Чернігова, яка має застарілий автопарк. «До цього часу в нас машини швидкої допомоги які випущені на шасі переважно газелей, вони жорсткі», - кажуть лікарі.

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А тут - підвіска сучасна, підйомник для людей на ношах, можливість обладнати салон найрізноманітнішим спецобладнанням, чого до цього у швидких медзакладу не було.

Ця лікарня постраждала від ворожого обстрілу. Перший заряд пошкодив вхід у заклад, другий посік стіни і вікна стаціонару, а третій - влучив у корпус із дорогою апаратурою. «Тут комп'ютерний томограф, постраждав. Меншою мірою, але пошкоджено і рентген...», - показують медики.

Тоді, на благо й диво - жодних постраждалих. Але за час російської навали, коли Чернігів був в оточенні, людей сюди привозили щодень. Були дні, коли кількість пацієнтів сягала до шістсот осіб.

Тож реанімобіль, ініціатором та спонсором купівлі якого, став український футболіст Андрій Ярмоленко, тут надпотрібний. «Зараз місто напівзруйноване, багато чернігівців потребує нашої допомоги. Багато хто знає мене як спортсмена, що захищаю честь країни на полі, але в першу чергу я громадянин держави, що боронить свою незалежність, і мені не байдужа доля моїх співвітчизників», - заявляє футболіст.

Аби не їхати в порожню, британський та український фонди, що займалися пошуком та придбанням машини - наповнили його найрізноманітнішими медикаментами для Чернігівських лікарень.

А от Алед Джонс, узявся ще й навчати тонкощів роботи водія реанімобіля, а р раптом щось не зрозуміло, британський лікар буде поряд - він попросився залишитися на тиждень тут волонтером. Чернігівські лікарі спочатку вагалися, але коли серед них знайшовся англомовний колега - погодилися.

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