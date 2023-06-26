В Повітряних силах назвали втрати української авіації в червні

Ігнат заявив, що у ворога "палає", тому він неодноразово намагався за останні два тижні атакувати українські летовища.

В Повітряних силах ЗСУ спростували заяви Міноборони РФ про "збиття" начебто аж 20 українських літаків протягом червня.

Про це речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 26 червня.

Так, Ігнат повідомив, що Україна втратила на війні в червні всього один літак.

"Росія у своїх зведеннях "знищує" на місяць по 20 наших літаків, а то і більше. Хочу зазначити, що в червні в нас була втрата літака, це було на початку цього місяця. На жаль, таке трапляється, але це війна", – розповів речник командування ПС.

Він наголосив, що йдеться про один літак, а росіяни стверджують "про "20", а то й більше".

Ігнат – про атаки на аеродроми

Ігнат розповів, що спроби окупантів протягом останніх двох тижнів атакувати аеродроми пов'язані з тим, що українські літаки на сьогодні успішно виконують завдання на десятках оперативних аеродромів.

"Ми всі бачимо результати цієї бойової роботи. У ворога – зрозуміло, що "палає". Тому він неодноразово намагався за ці крайні два тижні атакувати летовища. Це і Кропивницький, і Дніпро (буквально нещодавня ракетна атака Х-22 по Дніпру), і Старокостянтинівка", – розповів речник ПС.

Він додав, що передусім російські загарбники прагнуть знищити отримане Україною від партнерів озброєння і літаки, які щодня виконують десятки бойових вильотів.

"Літаки, звичайно, що розосереджені, їх ховають і вони продовжують виконувати завдання. І жодна російська статистика їх не знищить", – запевнив Ігнат.

Нагадаємо, окупанти 23 червня спробували атакувати військовий аеродром у Хмельницькій області і запустили 13 крилатих ракет. Всі ворожі цілі були знищені, однак уламками були пошкоджені приватні будинки.

Зауважимо, за даними Генштабу ЗСУ на 26 червня, від початку повномасштабного вторгнення до України Росія втратила 314 літаків, 308 гелікоптерів та 3482 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Як повідомила цього ж дня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, втрати російських військ у живій силі за минулий тиждень увосьмеро більші, ніж у ЗСУ. Також знищено сотні одиниць ворожої техніки, серед якої – танки, гелікоптери, дрони, артилерійські системи.

Зазначимо, що російська авіація зазнала суттєвих втрат під час бунту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина напередодні. Ігнат інформував, що росіяни втратили принаймні один літак, два бойових літаки і транспортні вертольоти Мі-8.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.