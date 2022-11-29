В Повітряних силах відповіли, чи зможуть відбити атаку з одразу кількасот російських ракет

В Україні немає додаткових засобів, щоб підтягти резерви. І так уже працює все, що можна, сказав Ігнат.

Повітряні сили ЗСУ готові відбивати кількасот російських ракет, які ворог теоретично може одночасно запустити по Україні.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів у ефірі телемарафону 29 листопада.

"Повітряні сили готові відбивати (ймовірні кількасот ворожих ракет – ред.). Зрозуміло, що на результат буде впливати ряд факторів, які постійно обговорюються. Так, це кількість застосування тих ракет. Знаємо, що там десь в Енгельсі додалось літаків, десь додалось кораблів, що може бути більша кількість цих ракет", – повідомив Ігнат.

"На жаль, не маємо додаткових засобів, щоб підняти, підтягти резерви. У нас і так все працює, що можна, щоб максимально ефективно працювати. Повітряні сили готові до відбиття цього повітряного нападу. Сподіваємося, якщо він таки станеться, будемо мати не менший відсоток (збитих ракет – ред.), ніж минулі рази", – додав речник Повітряних сил.

Нагадаємо, під час крайньої масштабної повітряної тривоги в Україні вдень 29 листопада була реальна загроза ворожого ракетного удару наземним озброєнням, повідомили в Повітряних силах.

Зауважимо, 27 листопада президент Володимир Зеленський попередив, що російські окупанти готують нові ракетні удари по Україні. Так, Сили оборони і вся держава готуються, що тиждень може бути таким складним, як і попередній.

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