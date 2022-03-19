В притулку для тварин в окупованому Херсоні голодують понад 700 чотирилапих: як допомогти

В притулку для тварин в окупованому Херсоні голодують понад 700 чотирилапих: як допомогти

Допомогти врятувати тварин може кожен.

У притулку для тварин "ШАНС" в окупованому Херсоні та Олешках від початку російської агресії намагаються вижити понад 700 чотирилапих. Незважаючи на всі зусилля організаторів, тварини голодують.

"Кожну секунду ми продовжуємо боротися за більш ніж 700 хвостиків, що живуть у нашому притулку. І ця боротьба неймовірно складна. Зараз усі наші думки тільки про те, як врятувати кожного з наших хвостиків. Щодня ми купуємо корми на всі наші доступні кошти, щоб ще один день протриматися, щоб наші тварини не знали, що таке голодувати", - йдеться на сторінці притулку у Facebook.

Фото: facebook.com/priutkherson

Організатори зазначають, що вимушені витрачати на корми, пошук яких відбувається по всьому місту, божевільні гроші.

"Ми змушеним економити корм, щоб нам вистачило його якнайдовше, але їм просто не вистачає тих маленьких порцій, які ми можемо собі дозволити. Місто, як і раніше, окуповане і ми позбавлені будь-якої можливості отримати гуманітарну допомогу", - говорять у притулку.

За словами доглядальників, собаки катастрофічно худнуть. У кожного з них свої потреби. Багато тварин раніше було знайдено хворими, пораненими та у важкому стані, хтось зараз все ще проходить лікування чи реабілітацію, у багатьох із них є проблеми із ШКТ.

Фото: facebook.com/priutkherson

"Зараз у нас з'явилася можливість купити комбікорм, щоб перемішувати з кормом та годувати тварин, щоб вони могли наїдатись. Але для купівлі всього необхідного в необхідних кількостях у нас просто немає можливостей", - говорять у притулку та благають небайдужих українців про допомогу, адже кожне життя - безцінне.

Долучитися до доброї справи та допомогти чотирилапим вижити може кожен. Всі подробиці тут.

Нагадаємо, що під Києвом у зоопарку "XII Місяців" тварини також голодують та гинуть від холоду. Співробітники благають про допомогу.

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