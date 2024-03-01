В профтехи України запроваджують нову важливу спеціальність: Федоров розповів деталі

Від цього року в семи профтехах можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

В Україні в профтехах запровадять нову навчальну програму. Студентів будуть навчати на “Операторів цивільних дронів”. Подібні спеціальності відкриються в семи областях нашої країни.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, цього року в семи профтехах у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях можна буде вивчитись на оператора цивільних дронів.

“Завдяки підтримці Євросоюзу закупили дрони для практичного навчання та підготували викладачів, які тепер зможуть навчати учнів цієї програми. У планах — ще більше розширити мережу профтехів і затвердити освітній стандарт, який дасть змогу повноцінно готувати учнів цієї професії. Вміти керувати цивільним дроном — надважливо для України сьогодні. Ці безпілотники використовують під час посівної, у рятувальних операціях, розмінуванні, вони допомагають оцінити збитки від бойових дій, а журналісти використовують їх для документування війни”, - наголосив Михайло Федоров.

Він також додав, що реформа профтехосвіти триває. Щоб оновити свої майстерні та створити якісні умови для підготовки спеціальність нещодавно заявки залишили понад 200 закладів освіти.

Нагадаємо, що українські бійці показали роботу дронів по ворожій техніці на півдні.

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