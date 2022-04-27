В програмі заходу – "альтернативні факти": окупанти готують пропагандистський "престур" до Маріуполя

В програмі заходу – "альтернативні факти": окупанти готують пропагандистський "престур" до Маріуполя

На 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий «престур» до Маріуполя. Прибуття «журналістів» на територію України організовується через російський Ростов.

В знищеному Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

В програмі заходу – «альтернативні факти» щодо оборони Маріуполя. Підготовлені «свідки» розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості «очевидців» буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні «масові вбивства мирних мешканців українськими військовими».

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"Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні «візитки Яроша» і «розіп’яті хлопчики» перетворюються на «самознищені» Бучу і Маріуполь" ,- йдеться в повідомленні.

Своєю чергою російські пропагандистські ЗМІ перестали висвітлювати бої в Маріуполі. Окупанти продовжують атакувати "Азовсталь", незважаючи на "наказ" Путіна припинити штурм комбінату.

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