В МВС пояснили, навіщо їм потрібна система відеоконтролю за українцями

Народні обранці від “Слуги народу” внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеонагляду. І ці системи вже запроваджені та діють.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко.

"В першу чергу я хочу зауважити, що камери відеоспостереження і системи відеонагляду вже запроваджені, вони вже діють. Єдине, що не вистачало – вказаний законопроєкт покликаний створити та впровадити єдині технічні та функціональні вимоги до побудови систем відеоспостереження і відеомоніторингу. Крім того, він покликаний забезпечити єдині правила інформаційного обміну між всіма суб'єктами, які будуть отримувати доступ до вказаних систем, а також порядок доступу до інформації, а також контроль за доступом до такої інформації”, - розповів Леонід Тимченко.

Водночас після нещодавніх журналістських розслідувань стало відомо, що в деяких містах використовувалися камери відеоспостереження, на яких був програмний продукт Росії.

“Якщо ми говоримо про технічні вимоги, то ви знаєте, що нещодавно був ряд журналістських розслідувань з приводу того, що були встановлені і використовувались в деяких містах камери відеоспостереження, на яких використовувалася програмний продукт країни-агресора... Саме цим законопроєктом передбачаються технічні вимоги до камер відеоспостереження, до систем відеомоніторингу і це те, чого не вистачало для того, щоб цей процес був унормований і щоб порядок був єдиний для всіх, хто використовує камери відеомоніторингу не тільки для фіксації, а також і до подальшого використання такої інформації”, - підкреслив заступник міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, що народні депутати від “Слуги народу” внесли законопроєкт про ідентифікацію громадян системою відеонагляду на підставі певного набору біометричних даних та особистої інформації.

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