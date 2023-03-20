В Раді ухвалили законопроєкт, який спростить призначення пенсій: кого це стосується

Пенсійний фонд на тимчасово окупованих територіях часто не може виконувати своїх функцій.

Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, спрощують призначення пенсій. Зокрема, тепер виплата здійснюватиметься від дня досягнення встановленого віку.

Про це йдеться в законопроєкті №8198, за який проголосувало 274 нардепів.

Тепер документ має підписати президент України Володимир Зеленський.

Зокрема, спрощені правила діятимуть протягом усього військового стану та ще три місяці після його закінчення. Пенсія нараховуватиметься від наступного дня після:

досягнення людиною із зазначених категорій пенсійного віку (залежить від стажу, зазвичай 60 років);

встановлення інвалідності (за рішенням медекспертизи).

Зазначається, що проєкт ухвалили, оскільки Пенсійний фонд на тимчасово окупованих територіях часто не може виконувати своїх функцій. Крім того, на громадянах позначається відсутність інтернету й мобільного зв'язку, через що вони часто не можуть вчасно подавати заяви.

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