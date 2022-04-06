В радіаційному Рудому лісі окупанти не лише окопувалися, а й жили: військові показали масштаби безглуздості

Журналісти ТСН побували в Чорнобильській зоні після відходу росіян.

ТСН вдалоcя проїхати нелегкий шлях через розбиті мости, заміновані ліси та спалену техніку, аби дістатися до зони відчуження. Вона була окупована понад місяць, загарбники з боку Білорусі завели туди понад 10 тисяч одиниць техніки, тікали із зони 5 днів. Наші військові мусили бути вкрай обережними, бо окупація такого стратегічного об'єкта загрожувала радіаційній безпеці.

Про це йдеться в ТСН.

Чорнобильська зона була захоплена російськими військовими, які прийшли з боку Білорусі. Але зараз вже майорять українські прапори. Зазвичай потрібен дозвіл, аби сюди проїхати, але не цього разу. Місцевий самосіл Леоніда Олексійовича підсумовує нашестя росіян. «Сказати, що ми бачили армію - ні, це були вандали, які все пограбували, все, що можна вкрасти», - каже чоловік.

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Перша перепона на шляху до зони - двічі підірваний міст біля села Черевач. Єдиний спосіб спуститися - це драбина.

У місці, де був музей радіаційної техніки, всю техніку розтягли, аби зробити блок-пости. Забруднене тут закопують в землю, але окупант власноруч розкопав могильники.

Як окупанти зруйнували Чорнобильську зону і як вона ж їх покарала

«Де відстійник техніки дуже багато накопаних позицій, ми здивувалися, бо в 500 метрах багато накопаних позицій, а вони там копали свої позицій, капонірів, бліндажів», - кажуть військові.

Військові показують, що окупанти, які доокопувалися в Рудому лісі – це не легенда. Тут не просто накопані окопи, й й свідчення, що вони тут жили. Тут не можна бути бути довго, та в окупантів тут блок-пост. Мішки для позицій привезли із собою - це була мука з Курська, а ще аж з Алтайського краю.

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