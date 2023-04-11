До Ради внесли проєкт постанови, який блокує повернення виплат військовим в тилу

Ініціатором проєкту постанови є депутат від партії "Голос", секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль.
До Верховної Ради внесли проєкт постанови, який тимчасово блокує повернення додаткових виплат військовим в тилу в розмірі 30 тисяч гривень.
Відповідний законопроект зʼявився на сайті українського парламенту.
У проекті постанови пропонується скасувати рішення народних депутатів від 10 квітня, які проголосували за повернення виплат у розмірі 30 тисяч гривень військовим у тилу.
Доки ця ініціатива не буде розглянута парламентом, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук не зможе підписати закон про повернення виплат, тому цей закон поки не набере чинності.
Ініціатором проєкту постанови є депутат від партії "Голос", секретар бюджетного комітету Володимир Цабаль.
Нагадаємо, раніше народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що проголосована депутатами 10 квітня правка у закон не повертає доплат, адже для того потрібне рішення Кабміну, а друге – наявність грошей.
Крім того, ми раніше інформували, що Верховна Рада повернула військовим доплати в розмірі 30 тисяч гривень.
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