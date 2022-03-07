В районі аеропорту Миколаєва окупанти відступають і розбігаються – відео

Віталій Кім попросив російських військових здаватися по-хорошому.

Сьогодні вдень, 7 березня, українські військові відбили в російських окупантів аеропорт у Миколаєві.

Як повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, за аеропорт навіть зав'язався танковий бій. З трьох танків у противника залишився один. Розбиті окупанти відступають і розбігаються:

"По аеропорту. Навіть танковий бій зав'язався. Загалом, вони відступають, розбігаються. Там один ще залишився танк у них з трьох, наскільки я зрозумів. Вони в районі Баловного, туди до лісу. Вони розуміють, що затиснуті і пішли ховатися по домівках. Близько 20 осіб", - сказав Кім.

Він також звернувся до громадян, які бачитимуть російських військових, телефонувати 102 і попросив передати, щоб окупанти здавалися, а також те, що їхнє командування їх покинуло:

"Якщо будуть щось говорити, можете їм сказати, нехай здаються, нічого їм не буде. Нехай здаються і здають зброю по-мирному. Вони все одно затиснуті там, їхнє командування їх покинуло. Розбирайтесь як хочете, а самі вже з іншого боку біжать, там вертольоти за ними прилетіли. Тому, будете бачити, передайте, що нам вони все одно, головне щоб не було жертв. Нехай здають танк, нехай здають зброю. Викликайте 102, всіх тихенько заберемо, щоб не було конфліктів", - додав Кім.

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