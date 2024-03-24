В районі Авдіївки зменшилась інтенсивність боїв: у ЗСУ розповіли про ситуацію

В районі Авдіївки Донецької області російські війська зменшили інтенсивність штурмових дій протягом останніх днів. Окупанти проводять перегрупування і активно здійснюють розвідувальну роботу на цій ділянці фронту.

Про це повідомив офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький в ефірі телемарафону.

За його словами, "м'ясні штурми" загарбників не мають успіху. Тим часом загарбники стріляють з артилерії, вчиняють скиди з дронів, застосовують дрони-камікадзе.

"Наразі збільшилась кількість літальних апаратів різного типу, в тому числі розвідувальних. Можемо зробити висновок, що противник перегруповується та веде розвідувальну роботу", - розповів військовий.

За його словами, російська армія постійно поповнюється і модернізується. У системах радіоелектронної боротьби окупанти дуже добре забезпечені.

Тим часом на Мар'їнському напрямку кількість артилерійських обстрілів з боку армії РФ не зменшується, ворог активно застосовує КАБи.

Цехоцький каже, що на цих напрямках беруть участь в бойових діях мобілізовані з першого армійського корпусу, військо постійно поповнюється. Крім того, є спецпризначенці-інструктори, які добре підготовлені та керують процесами наступів і штурмів.

Нагадаємо, командира батальйону безпілотників 3-ї ОШБр Вадим Мазевич каже, що окупанти змінили тактику на Авдіївському напрямку. На цій ділянці фронту з'явилися нові підрозділи росіян, які використовують іншу тактику ведення бою.

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