В районі Бахмута загинув волонтер зі Швеції, який допомагав евакуювати поранених

Він був волонтером медбатальйону "Госпітальєри".

В районі Бахмута загинув волонтер медичного батальйону зі Швеції, який допомагав евакуювати поранених українських військових.

Про це повідомляє телеканал SVT.

Загибель 20-річного громадянина Швеції підтвердило МЗС країни та поінформували про це сім’ю волонтера.

Відомо, що чоловік загинув унаслідок зіткнення з бойовою машиною під час евакуації пораненого в районі Бахмута на Донеччині. Він займався волонтерством у складі медбатальйону "Госпітальєри".

Нагадаємо, в листопаді у війні в Україні загинув японський доброволець, який воював у складі ЗСУ.

Того ж місяця в районі Бахмута загинув канадський доброволець Джозеф Хільдебранд, який прибув на фронт ще у червні.

Робота без вихідних: як це - бути волонтером?

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