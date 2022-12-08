В районі Бахмута загинув волонтер зі Швеції, який допомагав евакуювати поранених

Він був волонтером медбатальйону "Госпітальєри".
В районі Бахмута загинув волонтер медичного батальйону зі Швеції, який допомагав евакуювати поранених українських військових.
Про це повідомляє телеканал SVT.
Загибель 20-річного громадянина Швеції підтвердило МЗС країни та поінформували про це сім’ю волонтера.
Відомо, що чоловік загинув унаслідок зіткнення з бойовою машиною під час евакуації пораненого в районі Бахмута на Донеччині. Він займався волонтерством у складі медбатальйону "Госпітальєри".
Нагадаємо, в листопаді у війні в Україні загинув японський доброволець, який воював у складі ЗСУ.
Того ж місяця в районі Бахмута загинув канадський доброволець Джозеф Хільдебранд, який прибув на фронт ще у червні.
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