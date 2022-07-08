В районі Богородичного на Слов'янському напрямку ЗСУ завдали росіянам втрат і відкинули їх - Генштаб

На Сході України і далі тривають запеклі бої з армією держави-терористки Російської Федерації.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із артилерії різних калібрів. Російські окупанти завдали ударв в районах кількох населених пунктів.

Про це повідомили 8 липня у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ.

Зазначається, що це Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.

Своєю чергою, в районі Богородичного українська армія завдали ворогу втрат під час його чергової спроби наступу. ЗСУ відкинули окупантів країни-агресорки назад.

Нагадаємо, розпочалася 135 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Росіяни наступають на Верхньокам'янське і в напрямку Веселої Долини. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведені Генерального штабу ЗСУ 8 липня.

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