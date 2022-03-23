В районі Ізюма ЗСУ знищили до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупантів - Генштаб

Окупанти зосереджують зусилля на блокуванні Харкова та Сум.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 23 березня щодо російського вторгнення в України.
За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.
В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів.
Нагадаємо, окупанти намагаються закріпити свої позиції на Поліссі.
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