В районі Ізюма ЗСУ знищили до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупантів - Генштаб

В районі Ізюма ЗСУ знищили до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупантів - Генштаб

Окупанти зосереджують зусилля на блокуванні Харкова та Сум.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію станом на 23 березня щодо російського вторгнення в України.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку підрозділи російських окупантів зосереджують зусилля на блокуванні міст Харків та Суми та відновленні втрат особового складу.

В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів.

Нагадаємо, окупанти намагаються закріпити свої позиції на Поліссі.

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