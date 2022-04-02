В районі Волновахи та Авдіївки був відбитий наступ окупантів: спроби оточити сили ООС тривають

В районі Волновахи та Авдіївки був відбитий наступ окупантів: спроби оточити сили ООС тривають

Ворог намагається тиснути також з району Авдіївки та Ясинуватої.

Радник голови Офісу президента Олескій Арестович повідомив, що російські війська надалі намагаються оточити українських військових у зоні ООС на Донбасі, проте фронт тримається.

Про це він сказав у відеозверненні 2 квітня.

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"Головна інтрига в нас, як завжди, це схід України, де противник продовжує намагатися оточити угруповання наших військ в зоні ООС – від Ізюму на південь і від Волновахи на північ. Знаємо про це. Керівництво держави воєнне і політичне знають. Зосереджуємо відповідно наші зусилля на відбиття цієї загрози. Фронт тримається", – розповів Арестович.

"Вчора на південному фасі в районі Волновахи противник спробував розпочати наступ, але він був відбитий. Так само він намагається тиснути з фронту – район Авдіївки, Ясинувата і так далі. Також зупинений, відбитий з великими втратами", – зазначив радник голови ОП.

"Щодо Ізюму, він (ворог – ред.) зосереджувався, але прикрі події, які чомусь сталися на півночі, північніше від Харкова, загальмували ці їхні спроби кудись наступати. Менше з тим, ми повинні позбутися ілюзій. Там ще очікуються важкі бої зі південь, за Маріуполь, за схід України", – наголосив Арестович.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 2 квітня

Нагадаємо, радник голови ОП також повідомляв, що головним напрямком бойових дій в Україні за попередню добу була Київська область.

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